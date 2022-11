Lula deve se reunir com jornalistas do WikiLeaks e falar sobre o caso Julian Assange

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nesta semana com jornalistas do WikiLeaks, site fundado em 2006 pelo australiano Julian Assange, 51 anos. O encontro, a princípio, está previsto para ocorrer na próxima sexta-feira (25), na cidade de São Paulo (SP). O editor-chefe do WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, e o editor Joseph Farrell viajarão ao Brasil para conversar com movimentos, lideranças políticas e organizações. Eles discutirão temas como a defesa da liberdade de Assange e a oposição à extradição dele para os Estados Unidos. A informação foi publicada nesta segunda-feira (21) pela coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

Em 2010, o australiano, que está detido no Reino Unido, começou a publicar informações confidenciais sobre os EUA, revelando crimes de guerra dos norte-americanos no Iraque (Oriente Médio) e no Afeganistão (Sul da Ásia). Os documentos também foram publicados em outros veículos, como The New York Times e o The Guardian. Reino Unido é uma região da Europa formada por Grã Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) mais a Irlanda do Norte.

Segundo informações confidenciais Agência Nacional de Segurança dos EUA e divulgadas em 2015 pelo WikiLeaks, autoridades dos EUA espionaram o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), no Brasil. Um total de 29 telefones de membros e ex-integrantes da gestão petista foi grampeado.

Além da capital paulista, Hrafnsson e Farrell têm compromissos previstos em outras duas capitais - Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). Existe a expectativa de que eles tenham reuniões com os grupos de trabalho de comunicação e de relações exteriores do futuro governo Lula.

Membros do WikiLeaks foram convidados para jantares com entidades jornalísticas e com advogados, artistas e influenciadores. Também está sendo organizado um encontro com parlamentares na Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no interior deo estado de São Paulo.

Mais sobre Assange

O jornalista foi preso em 2019 na Inglaterra e tentava impedir sua extradição para a Suécia, onde respondia por uma denúncia de assédio, que foi arquivada. Ele estava em Londres, capital inglesa, desde 2012.

Em junho de 2022, a ministra do Interior britânico, Priti Patel, aprovaram a extradição de Assange para os EUA.

