Lula: 'devemos justiça, amparo e desculpas para a família do congolês Moïse Kabagambe'

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nesta quarta-feira (2), a morte do congolês Moïse Kabagambe e prestou solidariedade aos familiares do africano, que morreu após ser espancado até a morte no último dia 24, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O congolês foi a um quiosque para cobrar o pagamento de dois dias de trabalho em atraso.

"Moïse Kabagambe chegou criança ao Brasil, em 2012, e teve sua família acolhida aqui como refugiado", disse Lula no Twitter. "Nove anos depois, ao reclamar seu direito de trabalhador, foi covardemente assassinado. Devemos justiça, amparo, nossos sentimentos e desculpas para a família de Moïse", acrescentou.

Três homens foram presos nesta terça-feira (1) pelo assassinato. Eles devem responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança do quiosque Tropicália, na Praia da Barra da Tijuca, mostrou a ação dos homens contra o congolês.

Abaixo, a homenagem do menino João Pedro Autista, desenhista do 247, a Moise Kabamgabe:

Eu resolvi fazer esse desenho em homenagem ao Moise kabamgabe depois que eu vi a notícia sobre o assassinato dele que é muito triste e revoltante minha solidariedade aos familiares e amigos do Moise #justicaparaMoise #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/QzxgxyRjdM CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 1, 2022

