Lula divulga nova foto oficial como presidente

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta segunda-feira (27) em uma rede social a nova foto oficial como presidente da República.

A imagem foi feita pelo fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert. Na foto, o presidente está no Palácio da Alvorada e usa a faixa presidencial.

Lula tomou posse em 1º de janeiro e ainda não havia divulgado a foto oficial do terceiro mandato. A imagem é utilizada em prédios oficiais no Brasil e no Exterior.

De acordo com o portal G1, a fotografia oficial costumava ficar exposta, também, em uma galeria localizada no térreo do Palácio do Planalto, junto com imagens de todos os ex-presidentes da República.

