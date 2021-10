Lula diz a parlamentares do PT que partido deve lançar novas lideranças como candidatos

Apoie o 247

247 - Depois de propor que o PT dê prioridade à eleição de uma forte bancada para as duas casas do Congresso em 2022, o ex-presidente afirmou que é importante que sejam lançadas novas lideranças populares e puxadores de votos, que renovem os quadros partidários.

O discurso do ex-presidente é de que, caso vença as eleições do ano que vem, ele fará um mandato que não será uma repetição dos seus governos anteriores, mas irá além, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Lula disse que o país precisará ser reconstruído depois do governo de destruição nacional de Jair Bolsonaro.

