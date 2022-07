Lula diz a senadores que vitória em 1º turno é essencial para derrotar o golpismo de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Lula disse durante almoço com parlamentares aliados e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (13) em Brasília que é essencial a vitória das forças democráticas no primeiro turno das eleições presidenciais.

De acordo com Lula, sua eleição no primeiro turno impedirá que prosperem as ameaças golpistas de ruptura democrática estimuladas por Jair Bolsonaro.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que segundo relatos de pessoas que participaram da conversa, Lula afirmou que ele e o PT estão em busca do apoio formal no primeiro turno de quase toda a chamada terceira via —não só do PSD de Gilberto Kassab e do MDB de Simone Tebet, mas também da União Brasil de Luciano Bivar.

Lula afirmou que tem certeza de que obterá o apoio do MDB e informou a seus aliados que tem mantido pontes com Bivar.

