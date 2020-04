Lula diz ao maior jornal inglês que Bolsonaro conduz o povo brasileiro ao matadouro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, maior líder popular do Brasil, com crescente prestígio no exterior como destacada figura progressista, diz em entrevista ao Guardian que o ‘troglodita’ que atualmente ocupa a chefia do Estado brasileiro conduz o povo ao matadouro e por isso deve ser afastado do cargo edit

247 - O ex-presidente Lula disse que, ao minar o distanciamento social e defenestrar o ministro da Saúde, o presidente “troglodita” do Brasil pode levar o país a repetir as cenas devastadoras do Equador, onde as famílias tiveram que despejar cadáveres de seus entes queridos nas ruas.

As declarações foram dadas em entrevista ao Guardian, no momento em que o número de mortos no Brasil por causa do coronavírus chegou a 1.924.

"Infelizmente, eu temo que o Brasil sofra muito por causa da imprudência de Bolsonaro. Receio que, se isso crescer, o Brasil poderá ver alguns casos como aquelas imagens horríveis e monstruosas que vimos em Guayaquil", disse Lula.

O ex-presidente considera que Bolsonaro está cometendo crimes de responsabilidade e isso significa que será necessário o impeachment.

Lula disse que as ações grotescas de Bolsonaro estavam colocando em risco vidas ao "induzir uma parte da sociedade a contrair o coronavírus", ignorando as diretrizes de distanciamento adotadas pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil.

"É natural que uma parte da sociedade não entenda a necessidade de ficar em casa ou o quão sério isso é - especialmente quando o presidente da República é um troglodita que diz que se trata apenas de uma gripezinha", afirmou o ex-presidente.

"A verdade é que Bolsonaro não tem equilíbrio psicológico para liderar um país. Ele não pensa no impacto que seus atos destrutivos têm na sociedade. Ele é imprudente", arrematou.

