Lula diz no debate que está mais limpo do que Bolsonaro ou qualquer parente dele

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, disse durante debate na Band neste domingo (28), que está muito mais limpo do que Jair Bolsonaro ou qualquer parente dele, ao rechaçar acusações de corrupção formuladas pelo ocupante do Palácio do Planalto

Lula destacou as realizações do seu governo entre 2003 e 2010 e do governo da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016).

O candidato do PT e de outros 9 partidos progressistas destacou também a aliança com Geraldo Alckmin, candidato a vice. “Eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, e por isso não entro no campo da promessa fácil porque sei o quanto é difícil”.

