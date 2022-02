Lula diz que Bolsonaro abdicou do governo e se entregou ao Centrão: "é uma coisa inédita na história da República"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, durante entrevista nesta terça-feira (22) à Rádio Passos FM, que Jair Bolsonaro entregou o comando do país e do orçamento ao “centrão”, bloco político que compõe a base de apoio do governo no Congresso Nacional. “É uma coisa inédita na história da República o presidente não ter o controle do Orçamento”, disse Lula.

Ainda segundo ele, “esse país já foi sério, já foi feliz, já respeitou seu povo, e hoje não respeita mais. Esse país só pensa efetivamente nas loucuras do seu presidente". "Nós estamos vivendo um momento em que tem um tal de orçamento secreto na Câmara dos Deputados, em que os deputados ficam com bilhões de reais para fazer investimentos onde eles quiserem, sem passar pelo governo. É uma coisa inédita na história da República o presidente não ter o controle do Orçamento, e isso a gente vê repercutir no desemprego, na má qualidade do emprego, na redução do salário, a piora da sociedade brasileira”, afirmou o petista.

“É por isso que nós temos 19 milhões de pessoas passando fome, 116 de milhões com algum problema de insegurança alimentar. E é por isso que queremos voltar a governar esse país, para que a gente possa provar que é possível esse povo voltar a ser feliz, ter emprego, salário, educação, acesso à cultura, prazer pela vida e orgulho de ser brasileiro", completou Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE