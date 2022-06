Lula diz que Bolsonaro é fanfarrão e se tivesse coragem daria 'canetada' na política de preços da Petrobrás

Segundo o ex-presidente Lula, a opção de promover a dolarização do preço da gasolina foi feita "na canetada" e com uma "canetada" também poderia ser desfeita por Bolsonaro edit

Sputnik Brasil - Nesta quarta-feira (8), discursando sobre a alta dos combustíveis, o ex-presidente Lula afirmou que, se o presidente Jair Bolsonaro (PL) tivesse "coragem", deveria usar a "mesma caneta" que implementou a política de Preço de Paridade de Importação da Petrobras para reverter a medida, segundo o UOL.

"O aumento da gasolina [alinhado] ao preço internacional não foi feito com uma votação no Congresso. Foi uma canetada do [ex-presidente da estatal] Pedro Parente. Portanto, se para aumentar o preço do combustível e transformar em preço internacional foi em uma canetada, para você tirar também pode ser numa canetada. O presidente [Bolsonaro], se tivesse coragem, se não fosse um fanfarrão, um embusteiro, já teria feito isso", disse o petista.

Na segunda-feira (6), Bolsonaro anunciou uma proposta que prevê, em linhas gerais, zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha; reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e o etanol e compensar os Estados e o Distrito Federal.

Para Lula, ao propor essas medidas, o mandatário busca culpar os governadores pela alta nos preços dos combustíveis, além de prejudicar o orçamento dos municípios e os investimentos em saúde e educação.

"Toda essa briga em torno do ICMS não vai resultar na bomba nem no botijão de gás", disse.

A opinião de Lula é parecida com a do ex-ministro, Aloizio Mercadante, que declarou também hoje (8) que as medidas propostas pelo atual governo configuram "estelionato eleitoral".

Segundo a mídia, o ex-presidente defendeu ainda a construção de refinarias para tornar o país autossuficiente em combustíveis.

"O Brasil hoje está refinando apenas 80% do combustível que nós precisamos. É preciso que a gente faça mais refinarias para que o Brasil seja efetivamente autossuficiente, para que a gente não precise pagar gasolina a preço internacional", afirmou.

