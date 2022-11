Lula diz que governo não será só do PT: 'tem que ter mais gente de outros partidos e da sociedade'

Faltando mais de 40 dias antes de assumir o Palácio do Planalto, Lula tem sido tratado, na prática, como se já fosse presidente em compromissos no exterior edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou neste sábado (19), em Lisboa, que seu governo não será composto apenas por integrantes do Partido dos Trabalhadores.

"O governo não pode ser só do Partido dos Trabalhadores, temos que ter governo com mais gente da sociedade, com mais gente de outros partidos, com mais gente que não tem nenhum partido", disse Lula a uma plateia de apoiadores em auditório no Instituto Universitário de Lisboa, segundo a BBC Brasil.

Na manhã de sábado, Lula fez um discurso de cerca de meia hora a apoiadores em Lisboa e disse, ao defender que o Brasil volte a gerar oportunidades de educação e emprego. "espero que vocês comecem a voltar para o Brasil orgulhosamente".

Os brasileiros são a principal comunidade estrangeira em Portugal, representando um terço dos estrangeiros residentes no país, com mais de 250 mil brasileiros registrados em Portugal, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.