Lula diz que governo vai acelerar demarcação de terras indígenas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (13), que irá acelerar a demarcação de terras indígenas em todo o país. “Tenho pedido para a Funai e para o MInistério para que me apresentem todas as terras prontas para serem demarcadas porque a gente precisa demarcá-las logo, antes que pessoas se apoderem delas, inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra”, disse Lula durante participação na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima.

“Precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que já estão com os estudos quase prontos para que os indígenas possam ocupar um território que é deles e possam aumentar sua capacidade de produção e nos ajudar a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós que é a necessidade de cuidar do clima, porque se a gente não cuidar do clima a humanidade vai desaparecer por irresponsabilidade”, completou.

Lula disse, ainda, que irá convocar a sua equipe ministerial para discutir a criação de uma linha de financiamento voltada para a produção agrícola dos povos indígenas.

“Precisamos voltar a Brasília e conversar com o ministro Rui Costa da Casa Civil, com o ministro Padilha (Alexandre Padilha, Secretaria de Relações Institucionais), com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, conversar com pessoas que trabalham com projetos de combate à fome. Se temos dinheiro para financiar empresários, agricultura familiar, grandes empresários de terras, porque não temos dinheiro para financiar os povos indígenas na sua produção?”, questionou.

