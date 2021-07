Lula diz que não esperava que "a fome voltasse como voltou" e que governo Bolsonaro "perdeu o controle" do país

"Eu confesso que jamais esperava que a fome voltaria no Brasil como ela voltou", afirmou o ex-presidente Lula em entrevista a uma rede de rádios da Bahia e Sergipe nesta terça. "O governo perdeu completamente o controle e não consegue dar condições ao povo de viver com dignidade", acrescentou edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou para a volta da fome para milhões de pessoas no Brasil, durante entrevista ao ao Grupo Lomes de Comunicação, uma rede de 15 rádios na Bahia e Sergipe: "Eu confesso que jamais esperava que a fome voltaria no Brasil como ela voltou. O governo perdeu completamente o controle e não consegue dar condições ao povo de viver com dignidade. Estamos vendo o desmonte do Brasil".

De 2018 para 2020, o número de pessoas que viviam em situação de fome no Brasil aumentou 27,6% (8,7 milhões), ao passar de 10,3 milhões de um ano para 19 milhões dois anos depois.

"Eu quero olhar no olho das pessoas e dizer que é possível consertar o Brasil. É possível as pessoas voltarem a ter emprego. Mas se o poder público não toma iniciativa, não consegue ser indutor, o empresário não vai investir. Precisamos retomar esse papel", disse Lula.

De acordo com o petista, "o Estado brasileiro não precisa ser empresário, mas precisa ser indutor". "Precisa inclusive motivar os empresários a acreditarem nesse país e retomarem os investimentos", disse. "Durante todo período do meu governo, o povo cozinhava a gás. A gente não via ninguém cozinhando mais a lenha, gente morrendo queimada. Não tem explicação essa política de preços", continuou.

Eu confesso que jamais esperava que a fome voltaria no Brasil como ela voltou. O governo perdeu completamente o controle e não consegue dar condições ao povo de viver com dignidade. Estamos vendo o desmonte do Brasil. — Lula (@LulaOficial) July 20, 2021

Eu quero olhar no olho das pessoas e dizer que é possível consertar o Brasil. É possível as pessoas voltarem a ter emprego. Mas se o poder público não toma iniciativa, não consegue ser indutor, o empresário não vai investir. Precisamos retomar esse papel. — Lula (@LulaOficial) July 20, 2021

O Estado brasileiro não precisa ser empresário, mas precisa ser indutor. Precisa inclusive motivar os empresários a acreditarem nesse país e retomarem os investimentos. July 20, 2021

Durante todo período do meu governo, o povo cozinhava a gás. A gente não via ninguém cozinhando mais a lenha, gente morrendo queimada. Não tem explicação essa política de preços. — Lula (@LulaOficial) July 20, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.