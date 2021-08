Lula se encontra com governador e prefeito do PSB e diz que primeira etapa de viagem ao Nordeste foi positiva

247 - Lula teve uma produtiva jornada neste domingo (15) em Recife, onde iniciou seu giro pelo Nordeste com intensos contatos políticos.

Pelo Twitter, o ex-presidente agradeceu ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e ao prefeito de Recife, João Campos, "pela afetuosa recepção".

Lula manteve conversas com lideranças de vários partidos políticos. "Fechamos nosso primeiro dia com muito diálogo e a certeza de que é possível reconstruir nosso Brasil", escreveu no Twitter.

PUBLICIDADE

Agradeço o governador de Pernambuco @PauloCamara40, o prefeito de Recife @JoaoCampos e as lideranças do PSB pela afetuosa recepção na nossa chegada ao Nordeste. Fechamos nosso primeiro dia com muito diálogo e a certeza de que é possível reconstruir nosso Brasil.



📷 Stuckert pic.twitter.com/2scG6VfZrJ — Lula (@LulaOficial) August 16, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE