“Lula é a única pessoa que hoje seguramente venceria Bolsonaro”, diz Eduardo Guimarães

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Eduardo Guimarães, editor do Blog da Cidadania, analisou o panorama eleitoral para 2022 que, segundo ele, tem Bolsonaro ainda fortalecido por sua base eleitoral e a esquerda em busca de um nome que possa derrotá-lo.

Guimarães vê em uma candidatura de Lula o caminho certo para a derrota de Bolsonaro: “Acredito que o único com condição hoje de seguramente derrotar Bolsonaro é o Lula. O Haddad é um dos melhores candidatos que poderia ser indicado para a Presidência. É preparado e tem todos os predicados para poder exercer este cargo. Porém, tem gente que votaria no Lula mas não no Haddad ou em nenhum outro”, diz.

Ele explica: “Se esta pessoa não votar no Lula, ela vota em qualquer outro, inclusive no Bolsonaro, como aconteceu em 2018, quando muitos eleitores do Lula votaram no Bolsonaro”, acrescentou.

