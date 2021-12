Lula e Alckmin estarão em jantar do grupo Prerrogativas

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin deverão participar de evento de final de ano do grupo Prerrogativas. O encontro entre os dois, que podem formar chapa para as eleições de 2022, acontecerá neste domingo (19), no restaurante A Figueira, em São Paulo.

Segundo o jornal Valor, se os dois participarem do evento será a primeira presença conjunta dos políticos. A chapa Lula-Alckmin depende da desfiliação do ex-governador do PSDB, que perdeu espaço na sigla depois que o atual governador paulista, João Doria, foi confirmado como presidenciável do PSDB após vencer as prévias da sigla, no mês passado. Doria e Alckmin se tornaram desafetos.

Alckmin tem convites para se juntar ao PSD, ao Solidariedade, do deputado Paulo Pereira da Silva, ligado à central Força Sindical, e ao União Brasil, que existirá a partir do ano que vem decorrente da fusão de DEM e PSL — o novo partido depende ainda de autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para sair do papel.

