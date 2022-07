Lula e Alckmin participam nesta quinta-feira em grande ato político no Rio de Janeiro

Evento contará com a presença de Marcelo Freixo e André Ceciliano edit

247 - Os pré-candidatos à presidência e vice-presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, participam nesta quinta-feira (7) de um grande ato político no Rio de Janeiro. O evento ocorrerá a partir das 18h00 na Cinelândia e contará com a presença dos candidatos a governador pelo PSB Marcelo Freixo, e ao Senado André Ceciliano, do PT.

Lideranças locais dos partidos que integram a coalizão Vamos Juntos pelo Brasil também estarão presentes: PT, PSB, PCdoB, Psol, PV, Solidariedade e Rede.

O Movimento Vamos Juntos pelo Brasil é uma aliança de partidos progressistas pela reconstrução do país, hoje massacrado pela fome, pelo desemprego, pela inflação e pelo desmonte do patrimônio público e da soberania produzidos por Jair Bolsonaro.

Depois do lançamento nacional em São Paulo, em 7 de maio, Lula e Alckmin já realizaram encontros para fortalecer o movimento em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia.

