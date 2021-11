Lula e Alckmin voltam a se reunir nesta semana para discutir aliança

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Lula e Geraldo Alckmin se encontram nesta semana para uma nova conversa sobre o quadro político nacional, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Eles já tinham se encontrado pessoalmente em outra ocasião neste ano. Mas essa será a primeira reunião dos dois depois que a jornalista revelou que lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar uma chapa com Lula concorrendo à Presidência e Alckmin à vice.

Depois que as tratativas vieram à tona, ambos deram declarações sinalizando que elas de fato estavam ocorrendo e poderiam evoluir.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE