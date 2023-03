Lula e comandantes se reúnem nesta segunda para discutir modernização das Forças Armadas

O presidente Lula teve seu primeiro encontro com militares depois do 8 de janeiro na semana passada edit

247 - Os comandantes das três Forças Armadas se reúnem nesta segunda-feira (20) à tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir propostas de modernização e deixar de lado as desconfianças que persistem após os atos terroristas do 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três poderes após se congregarem em frente ao QG do Exército.

O Ministro da Defesa, José Múcio, o Comandante do Exército, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, o Comandante da Marinha, Almirante Marcos Sampaio Olsen, e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno participarão da reunião.

De acordo com informações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo planeja aumentar os investimentos nas Forças Armadas, possivelmente através de Parcerias Público-Privadas (PPPs). Entretanto, ele nega que o anúncio de investimentos seja uma medida para apaziguar os militares e evitar uma crise maior.

“Outras nações do mundo, por exemplo, nações grandes e desenvolvidas, fazem projeto de PPP para equipar suas Forças Armadas. Com isso, elas conseguem antecipar investimentos que se fossem depender apenas de recurso orçamentário anual não seriam possíveis”, afirmou Costa, conforme a Gazeta do Povo.

O presidente Lula teve seu primeiro encontro com militares depois do 8 de janeiro na semana passada. Em um almoço promovido pela Marinha, o foram apresentados os projetos estratégicos da força, como o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e o Programa de Submarinos (PROSUB).

