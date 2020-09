Lula é convidado de honra, ao lado de Nobel da Paz, em seminário internacional sobre educação

O ex-presidente Lula discursará nesta quinta-feira no Webinário "Educação e as Sociedades que Queremos", coordenado pela Organização do Mundo Islâmico para Educação, Ciência e Cultura (ICESCO). Segundo a relatora da ONU para o Direito à Educação, Koumbou Boly Barry, Lula "colaborou e colabora para o progresso mundial, fortalecendo laços entre povos" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursará nesta quinta-feira (24) na abertura do Webinário "Educação e as Sociedades Que Queremos", evento coordenado pela Organização do Mundo Islâmico para Educação, Ciência e Cultura (ICESCO). O objetivo é disseminar conhecimento e implementar programas inovadores o desenvolvimento socioeconômico, baseado na redução da pobreza.

De acordo com relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Educação, Koumbou Boly Barry, "a experiência do Brasil na educação interessa ao mundo". Lula, disse ela, foi um presidente "que colaborou e colabora para o progresso mundial, fortalecendo laços entre povos".

Além da relatoria especial da ONU para o Direito à Educação (ACNUDH), a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Instituto Lula são parceiros do evento. Lula irá falar às 10h.

"Como diz o ditado africano: 'Se você quiser ir rápido, vá sozinho, e se quiser chegar com segurança, vá com as pessoas'. O contexto do mundo atual exige a mobilização de todos os tomadores de decisão, todas as competências dos vários locais nacionais, regionais e internacional para enfrentar os desafios educacionais e até existenciais da humanidade", afirmou Koumbou Boly.

O ex-ministro da Educação Fernando Haddad, conselheiro do Instituto Lula, também participará do seminário. O ex-prefeito de São Paulo falará na mesa "Políticas e Mecanismos para garantir uma educação de qualidade, igualitária e inclusiva para todos", que reunirá ministros de sete países.