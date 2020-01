Lula e Gleisi buscam unidade do PT para lançar candidato à Prefeitura de SP

247 - No empenho para escolher um candidato do PT às eleições municipais em São Paulo, Lula e outros dirigentes do partido iniciam conversas com os pré-candidatos para que eles cedam a favor de um nome de consenso.

É complexo o cenário de disputas internas e não é fácil para os pré-candidatos cederem em favor de outros.

A coluna Painel da Folha de S.Paulo aponta que o diretório nacional do PT define na próxima sexta (17) o calendário para fechar nomes e alianças para a eleição de 2020.

A presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, afirma que a intenção de lançar o maior número de candidatos não compromete as alianças.

O fim das coligações proporcionais para a formação dos legislativos locais praticamente obriga todos os partidos a se lançar à disputa pelas prefeituras. Os apoios virão nos segundos turnos, como é o caso das capitais e grandes cidades.