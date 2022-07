Lula e Janja são convidados a integrar júri do Miss Bumbum Brasil

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua mulher, Rosângela da Silva, a Janja, foram convidados pelos organizadores do Miss Bumbum Brasil a fazer parte do júri da final da competição.

"Se aceito, Lula e Janja serão recepcionados por uma equipe exclusiva da organização do evento, que os levará ao local da competição no bairro do Ipiranga, às 20 horas do dia 5 de agosto", diz o convite, enviado via email e obtido pelo portal F5.

Criado em 2011, o Miss Bumbum Brasil é um concurso de beleza que tem como foco a bunda das mulheres. As 27 participantes, uma representante de cada estado mais a do Distrito Federal, podem ter realizado cirurgias estéticas em qualquer parte do corpo, exceto na bunda.

