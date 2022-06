Lula e Janja testam positivo para Covid-19 e ex-presidente cancela agendas de segunda e terça

Apoie o 247

Agenda do Poder - A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste domingo (5) que ele teve diagnóstico positivo para Covid-19. De acordo com o comunicado, Lula está assintomático. Sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, também teve resultado positivo e está com sintomas leves.

Os compromissos de Lula de segunda-feira e terça-feira foram cancelados. O ex-presidente e Janja ficarão isolados pelos próximos dias.

O anúncio foi feito na conta de Lula no Twitter. A publicação conta com um atestado do Roberto Kalil Filho, médico do ex-presidente. “O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva testou positivo para Covid-19. Encontra-se assintomático, em bom estado geral, devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias”, diz o documento, assinado por Kalil.

O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias. #equipeLula pic.twitter.com/chuuig7gCn — Lula (@LulaOficial) June 5, 2022

