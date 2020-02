Lula e papa Francisco discutirão sobre fome e intolerância na quinta-feira

Ex-presidente Lula viaja nesta terça-feira 11 para o Vaticano, onde se reunirá com o papa Francisco na próxima quinta-feira 13. No encontro, Lula vai abordar com o papa o combate à fome, à desigualdade e à intolerância edit

247, com Brasil de Fato - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta terça-feira (11) para o Vaticano, onde se reunirá com o papa Francisco na próxima quinta-feira (13). No encontro, Lula vai abordar com o papa o combate à fome, à desigualdade e à intolerância.

“Vou visitar o Papa Francisco para agradecer não só pela solidariedade que teve comigo em um momento difícil, mas sobretudo pela dedicação dele ao povo oprimido. Também quero debater a experiência brasileira no combate à miséria”, disse Lula em entrevista à TV 247.

Em uma entrevista exclusiva ao jornal argentino Página 12 no final de janeiro, Lula disse ter profundo respeito pelo pontífice e ressaltou o compromisso de Francisco na defesa dos direitos humanos.

“Eu acho que ele tem se notabilizado pela coerência. Ele tem se notabilizado na tentativa de fazer com que a Igreja Católica tenha um compromisso maior com o povo pobre. Ele tem um compromisso de defender os direitos humanos muito forte e tem feito sinais pra humanidade muito positivos”, disse Lula.

O ex-presidente ressaltou ainda o compromisso do papa com a questão ambiental e lembrou o papel da Igreja Católica na realização do Sínodo da Amazônia. “Eu fico feliz que a gente tenha um bispo latinoamericano, argentino, pensando de forma tão progressista como o papa Francisco pensa”, afirmou.

Intermediação argentina

O encontro foi intermediado pelo presidente argentino Alberto Fernández, em visita ao Vaticano no útlimo dia 31. Na ocasião, o presidente argentino comunicou aos jornalistas que o papa Francisco concordou em receber Lula no Vaticano.

Em maio do ano passado, o papa Francisco enviou uma carta em que desejou ânimo ao ex-presidente Lula. No texto, ele afirma que “o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a Salvação vencerá a condenação”.

Na ocasião o líder religioso disse que acredita, assim como seus antecessores, que “a política pode se tornar uma forma eminente de caridade se for implementada no respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas”.

Depoimento

Para se encontrar com o papa no Vaticano Lula conseguiu na Justiça alterar a data de um depoimento para a operação Zelotes, que estava previsto para esta terça-feira (11). Por decisão do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, a audiência foi remarcada para o dia 19 de fevereiro.

Edição: Leandro Melito