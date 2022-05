Lula: 'é preciso pagar uma dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (10), durante um evento em Contagem (MG), que “o Brasil precisa pagar uma dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade”.

“Só é possível governar corretamente se colocar o coração nas suas decisões. Tem gente que pensa que é possível governar discutindo contabilidade, olhando apenas o número da receita e da despesa. A verdade é que este país não deu certo até agora porque as pessoas que governam este país, ao invés de olhar pros números, para a dívida fiscal, temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala:que é pagar uma dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade“, destacou o ex-presidente.

Em seu discurso, o petista defendeu a necessidade de mudar a forma de fazer o orçamento governamental. “Ao fazer o orçamento ao invés de começar por cima, começa por baixo. Se deixar o povo por último nunca vai sobrar dinheiro para fazer nada”. "É muito fácil governar o brasil se a gente colocar o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. Se arrecada de quem tem mais para fazer benefício para quem não tem nada", completou.

