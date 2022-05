'Lula é um democrata e não há dúvida de que esse é o lado correto', diz o vice-presidente da Câmara

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, disse que a revista Time trazer Lula em sua capa é um “reconhecimento” ao ex-presidente pelos seus feitos.

“A capa da Time é uma expressão do reconhecimento mundial da liderança do presidente Lula. Desde que foi presidente da República ganhou uma representação internacional por todos os seus feitos, tanto na política interna quanto na política externa”, enfatizou o parlamentar.

Para ele, a eleição no Brasil atrai os olhos do mundo, assim como nas eleições da França, pois “os olhos dos democratas do mundo estarão voltados para cá, porque trata-se de uma disputa entre democracia e ditadura, entre civilização e barbárie”.

Marcelo Ramos afirmou ainda que, apesar do seu partido, o Cidadania, não fazer parte da base de apoio a Lula, ele estará com o ex-presidente porque não tem dúvida do compromisso do petista com a democracia.

“Eu penso diferente do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores em vários aspectos, principalmente da economia. Mas eu tenho a absoluta convicção de que com o presidente Lula à frente do nosso país, eu terei o direito de continuar disputando a opinião. Eu terei o direito de continuar confrontando opinião, disputando espaço dentro do parlamento brasileiro, porque ele é um homem sabidamente e historicamente comprometido com a democracia”, enfatizou.

“Ninguém sofreu uma oposição tão feroz do ponto de vista do parlamento, da mídia, de setores econômicos muito fortes, e ainda assim não vacilou com relação à democracia. O presidente Lula foi impedido por uma decisão deconrrente de um áudio ilegal vazado ilegalmente, de assumir o ministério e, ainda aasim, não desistiu da democracia. O presidente Lula viu o impeachment da presidente Dilma, e ainda assim não desistiu da democracia. O presidente Lula foi preso, ouviu gritos de uma população que dizia para ele não se entregar e, ainda assim, não desistiu da democracia. Se defendeu sob os marcos do Estado democrático de Direito, e resgatou a sua liberdade e o seu direito político sob os marcos do Estado democrático de direito. Então, não dá para ter dúvida de que ele é um democrata e não dá para ter dúvida de que esse lado é o lado correto”, completou.

