Lula elogia Ciro Gomes e diz: "nós temos que nos respeitar"

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta sexta-feira (4), o ex-presidente Lula elogiou o ex-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e disse que ele está qualificado para disputar as eleições de 2022, assim como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

“As pessoas pensam que eu tenho divergências profundas com o Ciro Gomes. A gente tem mais divergência pelo jeito de se comportar. Eu sempre disse publicamente que eu tenho respeito pelo Ciro, ele sempre foi muito leal ao meu governo, apesar das divergências pontuais que temos, e temos que aprender a conviver com elas. O Ciro não precisa gostar de mim e eu não preciso gostar dele, nós temos que nos respeitar”, disse.

Em seguida, o ex-presidente afirmou que os governadores do PT também estão qualificados para disputar as eleições e voltou a dizer que, a princípio, não pretende lançar sua candidatura. “O Flávio Dino está qualificado para ser candidato, o Ciro está qualificado. Como eu vou dizer que não? Mas não posso dizer que Haddad não dá, que meus governadores não estão”, disse. Ao ser questionado sobre ele ser o nome do PT para 2022, respondeu: “Eu gostaria de trabalhar como cabo eleitoral de outro companheiro”.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.