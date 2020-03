Lula elogia governadores, mas diz que Bolsonaro não faz a sua parte e precisa sair

O ex-presidente Lula está preocupado e "pessimista" quanto à crise do coronavirus, por conta do caos de Bolsonaro. "O Bolsonaro não está preparado para tocar esse país", diz edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "pessimista" com relação à crise do coronavírus no Brasil. Ele foi taxativo em uma sequência de tweets na noite desta quarta-feira (25): "O Bolsonaro não está preparado para tocar esse país".

Ele defendeu a ação dos governadores, que estão sob ataque de Bolsonaro: "Estou vendo os governadores se dedicarem. Todos. E o presidente da República precisa tomar juízo. Ou o Congresso fazer com que as coisas aconteçam".

Lula está preocupado porque se Bolsonaro estivesse agindo, "quem sabe a gente já tivesse munido de máscaras, respiradores e milhões de testes". Para o ex-presidente Bolsonaro age com irresponsabilidade: "O Brasil não está fazendo sua lição de casa por conta da compreensão do presidente de que ele é um atleta... e de que é só uma gripezinha".

Leia: