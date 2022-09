Lula está 10 pontos à frente de Bolsonaro no Sudeste, segundo pesquisa Ipec

Na região mais populosa do país, ex-presidente é o preferido por 42%, enquanto o ocupante do Palácio do Planalto é citado por 32% no primeiro turno edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dez pontos percentuais de vantagem em relação a Jair Bolsonaro (PL), entre os eleitores do Sudeste. Na região mais populosa do país, o petista tem 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32% do adversário.

No Sudeste concentra-se um quarto do eleitorado brasileiro, portanto é uma região-chave para a eleição.

O novo levantamento do Ipec mostra equilíbrio nas regiões Norte e Centro-Oeste. Lula agora está numericamente à frente, com 40% das intenções de voto nessas regiões, enquanto Bolsonaro tem 39%. No início da semana passada, 35% escolhiam o ex-presidente e 40%, o atual.

Também há equilíbrio no Sul do país, onde os dois líderes da corrida presidencial também estão em situação de empate técnico. Bolsonaro é citado por 41% dos sulistas, já Lula atinge 36% das intenções de voto. Vantagem numérica para Bolsonaro, mas dentro da margem de erro de seis pontos para esse segmento.

A maior disparidade entre a preferência dos eleitores por Lula e Bolsonaro está no Nordeste. Na região, o petista é escolhido por 61% do eleitorado, enquanto Bolsonaro aparece como escolha de apenas 22%.

A quarta rodada da série de pesquisas do Ipec ouviu 2.512 eleitores entre 9 e 11 de setembro. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos, para um intervalo de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022.

