Lula está no ringue, diz Fernando Morais

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta segunda-feira, 1, no Instagram, foto em que aparece treinando boxe.

"Lula está no ringue. Durante o confinamento, Lula faz lives, dá entrevistas para o Brasil e o exterior, participa de reuniões políticas com partidos e movimentos sociais. Para permanecer em forma e aliviar as tensões, faz esteira, puxa ferro e treina boxe", escreve o jornalista Fernando Morais sobre a rotina do ex-presidente Lula.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.