Lula está "preocupado" com a renovação do Congresso em 2022

Por Gustavo Zucchi e Igor Gadelha, Metrópoles - Líder nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula está “preocupado” com a renovação do Congresso Nacional nas eleições deste ano.

A preocupação foi externada pelo petista nas conversas que teve com lideranças do PT e de outros partidos durante sua recente passagem por Brasília nesta semana.

A previsão no PT é de que a renovação na Câmara chegue a 60% nas eleições de outubro. Nesse cenário, Lula alertou que o campo progressista precisa eleger um número expressivo de representantes.

