Lula: “este homem que está emocionado aqui será eleito pra fazer as coisas diferentes”

Ex-presidente chorou ao falar sobre a situação de miséria e insegurança do brasileiro, durante coletiva de imprensa que concedeu à mídia independente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em coletiva de imprensa à mídia independente concedida nesta terça-feira (19), em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou ao abordar a situação de miséria que parte da população brasileira enfrenta e ressaltou que, “ser for presidente, será para mudar a situação do Brasil”

“Vocês acham que as pessoas gostam de ser peões de fábrica, pois não conseguiram estudar? Gostam de dormir em um barraco, dividindo um cômodo com 10 pessoas? de não terem o que comer? Não, as pessoas gostam de evoluir na vida", disse o petista, emocionado.

Ele ainda ressaltou que "será eleito para fazer as coisas diferentes". “Eu não posso ganhar, aos 76 anos e dizer que vou atender ao mercado, à Faria Lima. Eu preciso manter o teto de comida, emprego, salário e saúde”, defendeu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE