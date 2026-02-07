Lula exalta Alckmin: duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter os vices que eu tenho

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou o vice-presidente Geraldo Alckmin neste sábado (7), durante o ato que celebrou os 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador, na Bahia. Em discurso para militantes e lideranças da sigla, Lula destacou a parceria com o vice e afirmou que “duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter os vices que eu tenho”, em referência às diferentes chapas que compôs ao longo da trajetória política.

O evento reuniu dirigentes, parlamentares e militantes históricos do partido e teve forte tom político. Ao relembrar a criação do PT, Lula citou nomes que marcaram a fundação e os primeiros anos da legenda, como José Dirceu e José Genoino, além de fazer um balanço da caminhada da sigla desde os tempos de oposição até a chegada ao Palácio do Planalto.

Em um dos trechos mais críticos do discurso, o presidente lamentou o que classificou como degradação do sistema político e do financiamento de campanhas. “A política apodreceu, o mercado eleitoral, quanto custa um cabo eleitoral, um verador, o preço de cada candidatura, o que é uma vergonha! Tenho saudade do tempo que fazia comício, vendia camisa, bola, para ganhar dinheiro, encher o tanque de gasolina para fazer comicio, agora é dinheiro para todo lado “, afirmou.

Lula também destacou a importância estratégica do partido ao longo das últimas décadas e relembrou o desempenho eleitoral da sigla desde a redemocratização. “aprendi desde cedo entender a correlação de forças e temos que ressaltar a importancia do PT. Esse partido com 8 anos de idade foi o segundo colocado nas eleições de 89, depois em 94, em 98, primeiro colocado em 2002, 2006, 2010, 2014, o segundo colocado em 2018 e o primeiro lugar em 2022”, disse o presidente.

O Partido dos Trabalhadores foi fundado em 10 de fevereiro de 1980, na cidade de São Paulo, no Colégio Sion, por um grupo que reunia sindicalistas, militantes de oposição à ditadura militar, intelectuais, artistas e ativistas ligados à Teologia da Libertação. A legenda nasceu em meio ao processo de abertura política e rapidamente se consolidou como uma das principais forças da esquerda brasileira.

A oficialização do PT como partido político ocorreu em 11 de fevereiro de 1982, quando a sigla obteve registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então, o partido se tornou protagonista do cenário político nacional, conquistando a Presidência da República em cinco eleições e mantendo forte presença no Congresso e nos governos estaduais e municipais.

Ao lado de Alckmin, Lula reforçou o discurso de unidade e afirmou que a história do PT se confunde com a própria trajetória da redemocratização do país, defendendo que o partido siga tendo papel central no debate político e nas disputas eleitorais dos próximos anos.