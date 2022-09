Lula faz aceno a Marina Silva: 'A gente pode se encontrar a qualquer momento'

Apoie o 247

247 - A 32 dias do primeiro turno da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto, fez um aceno na direção da ex-senadora e candidata a deputada federal Marina Silva (Rede).

Durante uma agenda em Manaus (AM), ele disse que tem respeito e admiração pela antiga aliada e afirmou que pode se encontrar com ela a qualquer momento.

"Vi pela imprensa que foi (Marina) convidada pelo Haddad (Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo) para ser vice dele e ela não quis, mas não tenho nenhum problema de conversar com a Marina. Aliás, eu descobri que a Marina está morando há três minutos da minha casa, a gente pode se encontrar a qualquer momento, vamos ver quem faz café melhor, se sou eu ou se é a Marina — disse Lula na tarde desta quarta-feira (31).

"Eu gosto da Marina, conheço a Marina há 40 anos. Marina foi minha companheira do PT desde o tempo que ela era muito jovem no Acre. Ela participou ativamente do meu governo e saiu porque entendeu que deveria sair, tinha divergência com outras pessoas do governo, mas eu não deixei de ter respeito e admiração".

Lula também citou a ex-aliada ao ser questionado sobre quem seria seu ministro do Meio Ambiente em caso de vitória nas urnas. O petista se esquivou da pergunta e relembrou do momento em que convidou Marina para o cargo em 2002, aponta reportagem do Globo.

