Lula faz intensa articulação política para atrair independentes e antigos opositores

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá nesta quinta-feira (10) com 40 parlamentares no gabinete de transição em Brasília, montado dentro do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). O encontro, marcado para às 10h, ocorrerá um dia após as reuniões de Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Parlamentares independentes e até de oposição ao futuro governo foram convidados para o encontro nas últimas 24 horas, o que tem sido interpretado como um gesto do presidente eleito pela abertura de diálogo com políticos que não são apoiadores automáticos do PT, mas também não orbitam o bolsonarismo raiz, informa a jornalista Malu Gaspar no Globo.

Foram convidados políticos do MDB, PDT, Podemos e até do PSDB, como o senador tucano Tasso Jereissati (CE), que declarou voto no PT no segundo turno.

