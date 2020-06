Lula: FHC sempre soube que Haddad é um homem de bem, mas preferiu Bolsonaro

247 - Em entrevista à Rádio Arapuan, nesta quinta-feira (18) da Paraíba, o ex-presidente Lula enquadrou o ex-presidente e articulador do golpe de 2016 Fernando Henrique Cardoso por não ter se colocado contra Jair Bolsonaro já nas eleições de 2018. Lula também criticou o ex-ministro Ciro Gomes, que foi para Paris em vez de apoiar Fernando Haddad no segundo turno.

"Agora eles estão ficando com vergonha", afirmou Lula, que falou ainda: "FHC sempre soube que Haddad é um homem de bem, mas preferiu Bolsonaro". O ex-presidente disse também que se FHC não tivesse anulado seu voto e Ciro não tivesse ido para Paris, talvez Haddad fosse presidente hoje.

Comentando a prisão de Fabrício Queiroz nesta quinta-feira (18), Lula questionou o motivo pelo qual a prisão não foi feita pela Polícia Federal, que foi envolvida recentemente em rumores de interferência política por parte de Bolsonaro. Ele ainda ironizou a demora para que a prisão fosse efetuada, sendo que o paradeiro de Queiroz estava tão proximamente ligado à família Bolsonaro.

"Tem uma dúvida que me inquieta: por que não foi a Polícia Federal que prendeu o Queiroz? Ele já deveria ter sido preso há muito tempo. Diziam não saber onde ele tava e agora encontraram na casa do advogado do filho do Bolsonaro... Não tem solução enquanto o Bolsonaro estiver na Presidência da República. A única coisa que ele faz é zombar com a cara da sociedade brasileira", escreveu o ex-presidente no Twitter.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.