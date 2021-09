Lula ganha e Bolsonaro perde para todos os candidatos no segundo turno, diz PoderData

Apoie o 247

247 - Nova pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra mais uma vez que o ex-presidente Lula (PT) é o melhor candidato para vencer Jair Bolsonaro. Em simulação de segundo turno entre o petista e o atual chefe do Executivo, Lula abre vantagem de 23% sobre Bolsonaro.

Lula aparece com 56% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro, enquanto nulos e brancos somam 10% e aqueles que não saberiam em quem votar representam 1%.

O ex-presidente petista também venceria qualquer outro candidato que chegasse ao segundo turno, com uma vantagem de 38% - 53% contra 15% - tanto sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), quanto sobre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - candidatos da chamada “terceira via”.

Por outro lado, Bolsonaro perderia para todos os candidatos simulados no segundo turno, Ciro Gomes (PDT), Doria e Leite - por uma diferença de 10%.

📊Pesquisa PoderData | 27 a 29/setembro



🔎CENÁRIOS DE 2º TURNO



🔴Lula (PT) vence todos os adversários nas simulações;

🟤Bolsonaro (S/P) perde para todos os possíveis candidatos. pic.twitter.com/7nct0r5Mh7

No primeiro cenário de simulação do primeiro turno, Lula abriu vantagem de 10% sobre o segundo colocado, Bolsonaro, que tem 30% das intenções de voto, contra 40% do petista. O terceiro colocado é Ciro, com 5%, que é seguido por José Luiz Datena (4%), Doria e Luiz Henrique Mandetta (3%), Rodrigo Pacheco (2%), Alessandro Vieria e Aldo Rebelo (1%).

No segundo cenário, com Leite no lugar de Doria, Lula abre vantagem de 15%, tendo 43% das intenções de voto, contra 28% de Bolsonaro.

📊Pesquisa PoderData | 27 a 29/setembro



🔎PRESIDENTE - 1º TURNO / Cenário 2



🔴Lula (PT): 43%

🟤Bolsonaro (S/P): 28%

🟡Ciro (PDT): 5%

🔵Leite (PSDB): 4%

⚪️Mandetta (DEM): 3%

🟢Datena (PSL): 2%

🟠Pacheco (DEM): 1%

⚫️Alessandro Vieira (CIDADANIA): 1%

⚫️Alessandro Vieira (CIDADANIA): 1%

🟣Aldo Rabelo (S/P): 1% pic.twitter.com/wtMya9tS5A — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) September 29, 2021

