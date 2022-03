Lula: governo Bolsonaro é "resultado direto do sentimento antipolítico" das elites e da mídia, e será derrotado

Lula está no México para se encontrar com o presidente López Obrador edit

CartaCapital - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta terça-feira 1º ao México onde já concedeu uma entrevista ao jornal local La Jornada. Na conversa, garantiu que a "antipolítica de Jair Bolsonaro" será derrotada nas urnas em outubro deste ano. Lula está no país para se encontrar com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

>>> Lula diz à imprensa mexicana que "América Latina deve estar unida por um mundo que quer a paz e não suporta a guerra"

“O Brasil está sendo destruído. As pessoas estão empobrecidas. […] Temos um governo que não governa de verdade, que foca na mentira e não respeita absolutamente nada. […] Esse governo desastroso, que é resultado direto do sentimento antipolítico que as elites, com a ajuda dos setores midiáticos, plantaram no Brasil, será derrotado este ano nas urnas”, garantiu Lula.

Leia a íntegra na CartaCapital.

