Lula: governo não vai revogar novo ensino médio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (6) que o governo federal não vai revogar o novo ensino médio e que a reforma foi apenas suspensa, conforme confirmado pelo ministério da Educação na quarta-feira (5).

“Não vamos revogar. Foi suspenso para que a gente discuta como aperfeiçoar o ensino médio nesse país”, disse o presidente Lula durante café da manhã com jornalistas.

O presidente Lula explicou que o motivo da suspensão é dar mais tempo para a discussão do modelo com a sociedade. O chefe do Executivo disse ainda que a suspensão segue uma orientação do grupo de transição.

