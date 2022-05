Lula herda 18% do eleitorado que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa PoderData divulgada nesta segunda-feira (16) mostra que Jair Bolsonaro (PL) perdeu o apoio de 39% dos eleitores que o levaram ao poder em 2018. Segundo o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o pré-candidato à Presidência da República que mais se beneficiou com esta situação ao conquistar 18% das intenções de voto dos que votaram no atual ocupante do Palácio do Planalto contra Fernando Haddad (PT).

Neste ponto, Lula aparece bem à frente de todos os demais pré-candidatos, uma vez que Ciro Gomes (PDT) conseguiu herdar apenas 4% dos eleitores arrependidos. O percentual do pedetista é igual ao registrado por João Doria (PSDB). Em seguida estão Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), com 2% cada, estando tecnicamente empatados com Doria e Ciro.

A pesquisa aponta, ainda, que Lula conquistou a preferência de 34% dos eleitores que disseram ter votado em branco ou anulado o voto no segundo turno do pleito de 2018. Outros 27% dizem que votarão em Ciro e 14% pretendem votar em Bolsonaro. André Janones (Avante) , Luciano Bivar (União Brasil) e Pablo Marçal (PROS) registram 4%, 1% e 1%, respectivamente.

Considerando toda a amostra da pesquisa, Lula lidera a corrida eleitoral com 42% das intenções de voto, contra 35% de Bolsonaro.

A pesquisa PoderData ouviu 3 mil eleitores brasileiros por telefone entre os dias 8 e 10 de maio. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08423/2022.

