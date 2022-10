Lula herda maioria dos votos de Tebet e Ciro Gomes, diz Ipespe

Apoie o 247

247 - Pesquisa telefônica Ipespe divulgada nesta terça-feira (11) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o maior herdeiro dos votos depositados na senadora Simone Tebet (MDB) e em Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno das eleições.

De acordo com o levantamento, Lula tem 55% dos eleitores que votaram em Simone Tebet, 44% dos votos do eleitorado do pedetista e 40% dos que votaram nos demais candidatos no primeiro turno do pleito eleitoral. A pesquisa registra, ainda, que 51% dos que não puderam comparecer no primeiro turno, agora, pretendem votar em Lula.

Os dados da pesquisa Ipespe revelam que Jair Bolsonaro (PL) recebe 36% dos eleitores de Ciro Gomes e 16% dos que votaram em Tebet, além de 33% dos apoiadores dos demais candidatos. Outros 40% que não votaram no primeiro turno dizem que irão votar no atual ocupante do Palácio do Planalto no dia 30 de outubro. Bolsonaro herda, ainda, a maioria dos votos brancos/nulos (23% - ante 20% de Lula) e de indecisos (48% - ante 28% de Lula).

De acordo com a pesquisa, Lula registra 54% dos votos válidos, contra 46% de Jair Bolsonaro, uma distância de oito pontos percentuais. Considerando os votos totais, o petista tem 50% da preferência do eleitorado, ante 43% de Bolsonaro. Os votos branco e nulos somam 4% e os eleitores indecisos 2%.

A pesquisa ouviu 1.100 eleitores por telefone entre 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95,45%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01120/2022.

