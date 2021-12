Lula herda maioria dos votos dos bolsonaristas arrependidos, diz pesquisa Ipec

De acordo com a pesquisa, 22% dos eleitores que se arrependeram de ter votado em Jair Bolsonaro no pleito presidencial de 2018 dizem que votarão em Lula em 2022 edit

247 - A pesquisa IPEC, divulgada na terça-feira (14) apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá herdar a maior parte dos eleitores que se arrependeram de votar em Jair Bolsonaro na última eleição presidencial. De acordo com o levantamento, que também apontou a liderança do petista em todos os cenários, 55% dos entrevistados afirmaram que votarão em outros candidatos no pleito presidencial de 2022. Deste total, 22% dizem que irão votar em Lula e 10% mostram preferência pelo ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente. Outros 45% afirmaram que irão votar novamente em Jair Bolsonaro.

Ainda segundo a levantamento, entre os eleitores que dizem não se recordar ou não quiseram responder em quem votaram em 2018, Lula é o preferido por 54% dos eleitores contra 9% de Bolsonaro. O petista também tem a preferência de quase a metade dos entrevistados que declaram ter votado em branco, nulo, ou que não votaram na eleição presidencial de 2018.

