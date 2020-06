Lula: impeachment de Bolsonaro é a única alternativa para defender a vida

"O Brasil atingiu hoje a triste marca de 1 milhão de casos do coronavírus. O impeachment de Bolsonaro não é uma questão política", disse o ex-presidente Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o descaso do governo Jair Bolsonaro com o País, ao comentar o número de casos de coronavírus.

"O Brasil atingiu hoje a triste marca de 1 milhão de casos do coronavírus. O impeachment de Bolsonaro não é uma questão política. É a única alternativa se quisermos defender a vida", disse Lula pelo Twitter.

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde, o Brasil teve 1.221 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas. Com isso, são 49.090 óbitos pela Covid-19 até esta sexta-feira (19) no país.

O Brasil registrou 55.209 novos casos de Covid-19 e número total atingiu 1.038.568 casos confirmados.

