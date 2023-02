Lula inicia viagens para entregar obras e intensificar agendas nos estados

Presidente Lula irá ao Rio de Janeiro na segunda-feira (6) para inaugurar as unidades de oftalmologia e diagnóstico do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará nesta segunda-feira (6) sua primeira viagem para entrega de obras. Segundo o G1, Lula irá ao Rio de Janeiro para participar da inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica.

"Na próxima segunda-feira, o presidente Lula estará no Rio de Janeiro inaugurando uma unidade de saúde onde anunciará a retomada do planejamento e dos investimentos em saúde, incluindo um programa de redução de filas de cirurgias", postou o ministro da Casa Civil, Rui Costa,

Lula deverá aproveitar o evento de inauguração da unidade de saúde para lançar as diretrizes da Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. O evento também contará com as presenças da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). De acordo com Rui Costa, o governo irá transferir R$ 600 milhões para acelerar a realização de cirurgias que ficaram represadas durante a pandemia.

Lula também visitará a Bahia e Sergipe e a expectativa é de que ele viaje para outros estados logo após o Carnaval. “Entre os investimentos a serem anunciados nas viagens está a retomada do programa Água para Todos, que reúne medidas preventivas e contra a seca, como a construção de cisternas, nas regiões onde a chuva é escassa, principalmente em zonas rurais”.

Lula deverá ir para a Bahia no dia 14 de fevereiro para participar de um evento na cidade de Santo Amaro. Na ocasião, o petista deve relançar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. “No dia seguinte, ainda segundo Rui Costa, Lula estará em Sergipe para visitar a retomada de obras de rodovias no estado nordestino”, ressalta a reportagem.

