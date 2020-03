Lula: interesse dos EUA com petróleo foi a razão de quase todos os conflitos dos séculos 20 e 21

No festival Lula Livre em Paris, ex-presidente aponta responsabilidade dos EUA: “Os EUA não suportaram a ideia da criação dos Brics. Não aceitaram o Brasil fazer uma reunião entre os países da América Latina e África. E não aceitaram a ideia da América do Sul se transformar em um bloco competitivo” edit

247 - Ao falar no festival Lula Livre, que acontece em Paris nesta terça-feira (3), Lula apontou a responsabilidade dos EUA nas guerras, devido ao interesse do império no petróleo e no bloqueio ao desenvolvimento do Brasil, da América Latina e da África.

Lula defendeu também um “Estado forte” para o desenvolvimento de políticas sociais: “Não há hipótese de consolidar o processo democrático fora da política. Como também não há hipótese da gente ter uma sociedade justa sem um estado forte. Não conheço um empresário que abriu mão dos seus lucros para fazer política social”.

Veja os tweets de Lula que reproduzem sua fala no festival: