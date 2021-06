Lula irá ao Nordeste ampliar alianças para derrotar Bolsonaro em 2022

247 - Lula prepara viagem ao Nordeste, onde pretende se encontrar com lideranças do PSB e MDB visando fortalecer alianças para chegar ainda mais forte na disputa eleitoral de 2022, em condições de derrotar Jair Bolsonaro.

Será a sua terceira viagem este ano com ampla dimensão política, depois de uma série de encontros que manteve com líderes políticos em Brasília e no Rio de Janeiro.

No Nordeste, Lula vai reencontrar antigos aliados e buscar novas parcerias mirando a eleição de 2022. O giro pela região deve ocorrer em duas etapas e terá início na primeira quinzena de julho, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

A pauta de Lula incluirá temas como o desenvolvimento regional, o combate à fome e a luta por vacinas, informa o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macêdo

Lula pretende se encontrar principalmente com lideranças nordestinas do PSB e MDB, retomando relações que ficaram abaladas nos últimos anos, desde que esses partidos aderiram ao golpe que derrubou o governo da presidente Dilma Rousseff em 2016.

Uma das principais conversas de Lula no périplo pelo Nordeste será com o PSB de Pernambuco, onde o líder petista deverá se encontrar com o governador Paulo Câmara (PSB).O prefeito do Recife, João Campos, também está na mira de Lula. Campos resiste a apoiar o ex-presidente já no primeiro turno em 2022.

As perspectivas são boas na relação entre o PT e o MDB no Ceará e em Alagoas e podem prosperar também na Paraíba, no Piauí e até mesmo na Bahia, onde estão rompidas desde 2009.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.