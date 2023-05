Lula lamenta a morte de Palmirinha: "figura querida da nossa televisão"

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) expressou sua tristeza com a notícia do falecimento da icônica apresentadora de TV Palmirinha aos 91 anos neste domingo (7) . Em um tweet, o chefe do Executivo brasileiro a descreveu como uma figura querida da televisão brasileira e enviou seu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs de Palmirinha.

Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha. May 7, 2023

Palmira Nery da Silva Onofre, conhecida carinhosamente como Palmirinha, foi uma das personalidades mais queridas da TV brasileira. Com sua simpatia e talento culinário, ela conquistou o público ao longo de décadas de carreira, tornando-se uma referência no mundo da gastronomia.

A notícia do falecimento de Palmirinha abalou o país, e diversas personalidades e fãs prestaram suas homenagens nas redes sociais. A manifestação do presidente Lula reflete a importância e o carinho que Palmirinha conquistou ao longo de sua trajetória na televisão brasileira.

