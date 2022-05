Lula lamenta morte de Alexandre Teixeira, militante histórico do PT

O ex-presidente Lula homenageou Alexandre Costa Teixeira, militante histórico do PT no Rio de Janeiro. “Ele nunca recuou ou esmoreceu mesmo nos momentos mais difíceis” edit

Por Rodrigo Viana, 247 - O ex-presidente Lula lamentou neste sábado, 21, a morte de Alexandre Costa Teixeira, militante histórico do PT no Rio de Janeiro, que morreu na noite desta sexta-feira, 20.

Flamenguista doente, Alexandre era o avesso do que se poderia chamar de "esquerda festiva". Ao contrário, ficou conhecido, justamente, por se apresentar para a luta nas horas mais difíceis.

Alexandre segurando bandeira "Lula Livre"

Esteve ao lado de Henrique Pizzolato, ajudando a divulgar entre jornalistas e blogueiros a versão do amigo paranaense – silenciada pela mídia tradicional ao longo do chamado "mensalão".

Blogueiro e ativista da comunicação, ajudou a localizar o famoso processo da Receita Federal contra a Globo, por sonegação.

Sindicalista, atuante na CUT-RJ, era também ativo nas ruas. Foi dele a ideia de erguer o "Lula Gigante", um boneco inflável que marcou presença em manifestações Brasil afora, enquanto o ex-presidente estava preso em Curitiba.

Lula Gigante

O boneco virou símbolo de resistência. Alexandre costumava dizer: "Lula está preso, mas vai participar das lutas do país sendo o Gigante político que ele é". Há fotos do Lula Gigante até na posse do presidente da Argentina, Alberto Fernandez.

Nos últimos meses, andava animado com a perspectiva de levar o Lula, de carne e osso, de volta a Brasília. E seguia a rotina frenética de reuniões e atividades Brasil afora.

Alexandre passou mal durante encontro com militantes da comunicação na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), em Guararema-SP.

Os amigos fizeram uma emocionante homenagem a ele (ver fotos).

Alexandre deixa a companheira Marta e os filhos Magno e Adônis. Deixa, principalmente, o exemplo de uma vida de luta e dedicação ao Brasil, à Democracia e à Justiça Social.

Alexandre no meio, de casaco marrom (Photo: Reprodução)

“Alexandre Teixeira foi um militante político incansável e um ser humano generoso, engajado na construção de um Brasil mais justo e solidário. Eu sou grato pela sua confiança, dedicação e luta com sua criatividade e os seus infláveis do ‘Lula Gigante’. Ele nunca recuou ou esmoreceu mesmo nos momentos mais difíceis. Alexandre partiu cedo demais, de forma súbita e inesperada, batalhando por dias melhores para nosso país. Ficamos nós, seus companheiros, com a tarefa de completarmos essa jornada. Meus sentimentos aos seus familiares, amigos e companheiros de militância”, escreveu Lula.

Homenagem na Escola Nacional Florestan Fernandes (MST) a Alexandre Costa Teixeira

