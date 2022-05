Lula lança movimento 'Vamos Juntos Pelo Brasil' neste sábado

Estarão presentes Geraldo Alckmin, Lula e lideranças do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais, movimentos sociais e outras personalidades edit

247 - Neste sábado, 7, o ex-presidente Lula (PT) vai lançar o movimento “Vamos Juntos Pelo Brasil”, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), informou o portal do petista na internet.

Segundo a assessoria do ex-presidente, haverá pronunciamentos do ex-governador Geraldo Alckmin e de Lula, além da participação dos presidentes e lideranças do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais, movimentos sociais e outras personalidades.

