Lula lança reedição do jingle "Sem Medo de Ser Feliz" em comício no vale do Anhangabaú (vídeo)

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá aproveitar o comício da coligação Brasil da Esperança, que acontece neste sábado (20), no vale do Anhangabaú, em São Paulo, para lançar uma nova versão de seu jingle de campanha, "Sem Medo de Ser Feliz", utilizado pela primeira vez na campanha presidencial de 1989.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o jingle incorpora notas de forró e foi gravado em todas as capitais do do Nordeste, além das cidades de Olinda e Garanhuns, cidade natal do petista.

A produção da peça de campanha é assinada pela socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa de Lula, e pelo fotógrafo Ricardo Stuckert.

Veja o vídeo.

