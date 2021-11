Lula lidera corrida presidencial e vence Bolsonaro e Moro em 2º turno, diz pesquisa ModalMais/Futura

De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários edit

247 - O ex-presidente Lula segue na liderança da corrida presidencial de 2022, mostra pesquisa ModalMais/Futura divulgada nesta quarta-feira (24).

O petista acumula 38,6% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (32,4%) e pelo ex-juiz Sergio Moro (11,9%), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar do esforço da grande imprensa em fazer de Moro o antagonista de Lula na eleição, o ex-juiz não consegue superar Lula em um segundo turno, de acordo com a pesquisa. Em uma segunda rodada do pleito, Lula teria 46,6% dos votos e o ex-juiz, 33,6%.

Em um segundo turno contra Bolsonaro, Lula teria 49,2% dos votos, contra 38,4% do atual chefe do governo.

A pesquisa também simula uma disputa entre Moro e Bolsonaro - cenário improvável -, no qual Moro vence com 38,8% contra 35,7%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

